Photograph by Dinesh Parab

July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 35 Institutes Of Social Work outlookindia.com 2021-07-31T20:07:15+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(200)Industry Interface & Placement(150)Infrastructure & Facilities(150)Governance & Admissions(200)Diversity & Outreach(300)Overall Score(1000) 1 TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, MUMBAI 186.54 119.32 113.91 145 299.33 864.1 2 RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS), KOCHI 186.16 90.95 99.88 144.34 290.65 811.98 3 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, DELHI SCHOOL OF SOCIAL WORK, UNIVERSITY OF DELHI, DELHI 185.81 87.7 99.63 144.21 289.83 807.18 4 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 176.21 78.69 97.94 147.74 223.68 724.26 5 MADRAS SCHOOL OF SOCIAL WORK, CHENNAI 163.57 71.2 96.98 131.97 220.04 683.76 6 LOYOLA COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES, THIRUVANANTHAPURAM 171.3 71.04 96.38 136.78 173.01 648.51 7 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 127.95 113.13 93.66 140.19 150.07 625 8 STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 177.55 52.96 101.15 128.37 160.06 620.09 9 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH 160.01 41.65 93.28 134.14 179.08 608.16 10 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 122.58 109.55 81.73 130.99 162.63 607.48 11 SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 151.07 79.82 87.64 122.14 138.97 579.64 12 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BANGALORE 136.78 77.1 81.41 119.82 158.87 573.98 13 SCHOOL OF SOCIAL WORK, ROSHNI NILAYA (AUTONOMOUS), MANGALURU 163.37 70.42 93.03 139.35 79.37 545.54 14 MSW PROGRAM, PRASANNA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, MAHE, MANIPAL 144.51 29.11 94.96 137.99 117.7 524.27 15 ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS), MANGALURU 155.08 29.16 90.4 117.85 124.95 517.44 16 UDAIPUR SCHOOL OF SOCIAL WORK, UDAIPUR 165.24 49.71 87.6 139.82 65.09 507.46 17 SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUPATTUR 143.79 78.43 80.66 121.53 79.22 503.63 18 ACHARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES, BANGALORE 155.02 69.11 97.71 139.36 39.26 500.46 19 SRI RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 146.39 19.82 92.39 118.53 118.89 496.02 20 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 114.58 115.24 79.84 123.25 61.6 494.51 21 THE OXFORD COLLEGE OF ARTS, BANGALORE 161.2 27.4 100.48 138.23 62.07 489.38 22 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE 152.65 38.32 98.47 146.43 52.77 488.64 23 AMITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, NOIDA 144.94 40.83 87.27 140.78 74.41 488.23 24 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, CHENNAI 168.75 30 89.11 137.6 61.02 486.48 25 THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, BHOPAL 131.59 50.93 92.55 146.75 63.82 485.64 26 VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR 144.79 51.19 77.05 155.33 52.36 480.72 27 SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 156.91 29.34 92.54 143.16 52.54 474.49 28 SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI 149.53 28.31 80.43 152.43 63.77 474.47 29 BISHOP HEBER COLLEGE (AUTONOMOUS),...