July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 33 Private Law Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:08:42+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(300)Industry Interface & Placement(200)Infrastructure & Facilities(200)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL, SONIPAT 249.07 119.98 177.32 100.37 98.15 744.89 2 SYMBIOSIS LAW SCHOOL, PUNE 234.06 62.56 181.23 115.12 78.67 671.64 3 AMITY LAW SCHOOL, NOIDA 213.35 53.26 165.86 117.14 89.14 638.75 4 LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, PHAGWARA 237.28 69.17 165.6 93.73 64.71 630.49 5 NEW LAW COLLEGE, BHARATI VIDYAPEETH, PUNE 175.25 112.65 134.17 97.15 76.05 595.27 6 LLOYD LAW COLLEGE, GREATER NOIDA 200.47 90.46 120.29 96.49 87.28 594.99 7 SCHOOL OF LAW, CHRIST UNIVERSITY, BANGALORE 221.92 106.75 137.25 58.72 65.03 589.67 8 INSTITUTE OF LAW, NIRMA UNIVERSITY, AHMEDABAD 253.16 63.26 108.54 89.52 74.28 588.76 9 IFIM LAW SCHOOL, BANGALORE 201.15 87 155.56 79.26 61.74 584.71 10 ICFAI LAW SCHOOL, HYDERABAD 207.06 110.74 90.6 93.48 76.55 578.43 11 K.L.E SOCIETY'S LAW COLLEGE, BANGALORE 188.41 88.51 144.28 82.36 70.47 574.03 12 CMR LAW SCHOOL, BANGALORE 177.64 119.1 104.62 76.12 74.93 552.41 13 BANGALORE INSTITUTE OF LEGAL STUDIES, BANGALORE 185.66 95.58 138.68 60.04 71.48 551.44 14 SCHOOL OF LAW, IMS UNISON UNIVERSITY, DEHRADUN 218.85 47.13 120.26 86.21 57.03 529.48 15 ICFAI LAW SCHOOL, DEHRADUN 190.23 65.52 120.48 79.22 60.7 516.15 16 IMS LAW COLLEGE, NOIDA 192.59 61.34 119.9 82.63 52.91 509.37 17 INDORE INSTITUTE OF LAW, INDORE 186.64 58.17 114.92 80.05 50.9 490.68 18 LAW COLLEGE DEHRADUN, UTTARANCHAL UNIVERSITY, DEHRADUN 182.49 57.3 112.56 79.56 50.54 482.45 19 AMITY LAW SCHOOL, LUCKNOW 184.48 50.18 111.62 79.35 50.14 475.77 20 VIVEKANANDA SCHOOL OF LAW & LEGAL STUDIES (VIPS), DELHI 181.23 49.78 108.33 74.08 50.46 463.88 21 UNIVERSITY INSTITUTE OF LAW, CHANDIGARH UNIVERSITY 177.39 46.27 104.89 74.5 48.38 451.43 22 SCHOOL OF LAW, SHARDA UNIVERSITY, GREATER NOIDA 175.38 43.97 106.79 75.65 46.61 448.4 23 AMITY LAW SCHOOL, GURUGRAM 173.84 41.38 102.79 73.84 40.15 432 24 ST. WILFRED'S COLLEGE, JAIPUR 166.87 39.43 100.46 71.32 42.08 420.16 25 MANGALAYATAN UNIVERSITY, ALIGARH 164.76 35.97 98.17 71.32 36.91 407.13 26 NEF GROUP OF INSTITUTIONS, GUWAHATI 165.23 36.27 98.42 69.14 33.72 402.78 27 GEETA INSTITUTE OF LAW, PANIPAT 164.81 37.28 95.93 70.86 33.41 402.29 28 DEPARTMENT OF LAW MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY 165.74 34.85 97.53 69.33 33.56 401.01 29 CHETTINAD SCHOOL OF LAW, TAMIL NADU 161.93 35.16 94.27 70.71 38.11 400.18 30 SRM UNIVERSITY, SONIPAT 163.14 32.93 96.15 70.47 35.44 398.13 31 SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA LAW COLLEGE, MANGALURU 164.92 32.44 94.71 72.02 34.03 398.12 32 NORTH EASTERN REGIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, GUWAHATI 163.09 32.18 94.43 68.94 36.86 395.5 33 IIMT COLLEGE OF LAW, GREATER NOIDA 163.39 34.57 87.06 70.97 39.08 395.07