July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 31 Private Institutes Of Mass Communication outlookindia.com 2021-07-31T20:08:15+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(200)Industry Interface & Placement(300)Infrastructure & Facilities(200)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 SYMBIOSIS INSTITUTE OF MEDIA & COMMUNICATION, PUNE 155.24 186.18 182.91 106.95 150 781.28 2 XAVIER INSTITUTE OF COMMUNICATIONS, MUMBAI 180.13 177.78 158.92 105.72 128.91 751.46 3 MANIPAL INSTITUTE OF COMMUNICATION, UDUPI 163.39 189.89 154.21 86.39 141.41 735.29 4 DEPARTMENT OF MEDIA STUDIES, CHRIST UNIVERSITY, BANGALORE 175.9 139.97 166.59 103.93 80.57 666.96 5 INDIAN INSTITUTE OF JOURNALISM & NEW MEDIA, BANGALORE 146.1 172.03 151 113.16 74.55 656.84 6 MANORAMA SCHOOL OF COMMUNICATION. (MASCOM), KOTTAYAM 155.11 164.16 134.63 95.37 93.74 643.01 7 APEEJAY INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION, NEW DELHI 131.25 160.54 121.45 85.55 124.32 623.11 8 AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION, NOIDA 160.1 121.25 145.82 110.98 78.05 616.2 9 SOCIAL COMM. MEDIA DEPT., SOPHIA, SMT MANORAMA DEVI SOMANI COLLEGE, SOPHIA POLYTECHNIC, MUMBAI 171.15 126.8 169.93 88.81 51.32 608.01 10 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 149.66 144.54 130.8 83.92 97.94 606.86 11 ST JOSEPH S COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 173.73 86.44 164.45 104.82 65.66 595.1 12 CHITKARA SCHOOL OF MASS COMMUNICATION, PATIALA 137.46 167.18 110.71 94.1 69.22 578.67 13 ST JOSEPH COLLEGE OF COMMUNICATION, KOTTAYAM 140.93 83.82 136.84 92.05 118.82 572.46 14 SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION, INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA 122.02 132.45 142.54 101.27 68.24 566.52 15 DEPT OF MEDIA STUDIES, JAIN UNIVERSITY, BANGALORE 138.9 107.18 120.59 80.2 75.23 522.1 16 INSTITUTE OF MEDIA STUDIES, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI 150.58 98.18 159.18 57.31 55.96 521.21 17 JAGRAN SCHOOL OF JOURNALISM & COMM., BHOPAL 140.73 63.65 141.64 75.38 99.62 521.02 18 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE, KARNATAKA 124.94 73.78 145.33 80.52 72.45 497.02 19 AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION, LUCKNOW 123.09 88.19 151.03 65.36 67.37 495.04 20 VIVEKANANDA SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMM. (VIPS), DELHI 120.7 95.97 93.17 77.17 99.64 486.65 21 DOON BUSINESS SCHOOL, DEHRADUN 111.38 70.03 126.23 88.91 78.85 475.4 22 MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN, CHANDIGARH 131.33 71.16 110.67 89.28 69.52 471.96 23 ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS), MANGALURU 124.07 132.86 106.62 81.12 25.38 470.05 24 NATIONAL INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION & JOURNALISM, AHMEDABAD 140.05 72.03 129.02 83.65 42.27 467.02 25 SCHOOL OF MEDIA STUDIES, JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR 147.53 66.49 127.16 79.06 37.7 457.94 26 AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION, GWALIOR 172.73 90.74 105.07 48.4 40.35 457.29 27 RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 173.84 88.27 104.95 47.37 40.65 455.08 28 MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM (AUTONOMOUS) 170.51 90.57 107.23 46.46 36.19 450.96 29 NSHM SCHOOL OF MEDIA & COMMUNICATION,...