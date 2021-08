July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 30 Private Hotel Management Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:06:38+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(150)Industry Interface & Placement(300)Infrastructure & Facilities(250)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 WELCOMGROUP GRAD. SCHOOL OF HOTEL ADMIN, MANIPAL 126.22 276.51 222.75 84.12 138.88 848.48 2 BANARASIDAS CHANDIWALA INST. OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECH, NEW DELHI 117.07 193.93 204.79 95.01 75.08 685.88 3 CHITKARA SCHOOL OF HOSPITALITY, RAJPURA 114.37 135.72 218.52 118.54 83.39 670.54 4 DEPT OF HOTEL MANAGEMENT, CHRIST UNIVERSITY, BANGALORE 78.98 170.13 216.31 90.85 68.03 624.3 5 AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY, NOIDA 111.76 138.75 215.66 88.85 68.51 623.53 6 SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM STUDIES, D.Y. PATIL UNIVERSITY, NAVI MUMBAI 88.13 148.78 199.2 83.94 90.56 610.61 7 CHANDIGARH UNIVERSITY, UNIVERSITY INSTITUTE OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, MOHALI 106.47 158.08 185.65 99.94 49.27 599.41 8 SRM INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CHENNAI 117.66 130.91 193.89 105.28 48.59 596.33 9 LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, PHAGWARA 110.25 115.1 222.09 114.64 34.24 596.32 10 BHARATI VIDYAPEETH, INST. OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECH., PUNE 109.05 129.1 208.63 81.51 61.27 589.56 11 GURU NANAK INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CALCUTTA 106.52 147.45 167.48 91.87 71.67 584.99 12 BHARATI VIDYAPEETH, INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY, NAVI MUMBAI 102.83 138.42 219.3 84.35 37.37 582.27 13 INTERNATIONAL INSTITUE OF HOTEL MANAGEMENT, NEW DELHI 81.25 168.51 195.36 86.85 44.08 576.05 14 SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT, JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR 91.86 123.27 182.9 97.18 74.52 569.73 15 DEPT OF HOTEL MANAGEMENT, T. JOHN COLLEGE, BANGALORE 102.36 141.59 190.51 81.51 45.17 561.14 16 AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY, AMITY UNI, LUCKNOW 76.41 163.98 168.23 92.41 55.82 556.85 17 SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 95.11 132.39 170.5 88.34 59.01 545.35 18 INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, GOA 109.53 144.61 176.54 92.25 20.97 543.9 19 SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 106.62 139.73 151.91 96.53 48.46 543.25 20 FACULTY OF HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT, ICFAI UNIVERSITY, SIKKIM, GANGTOK 97.13 124.03 184.99 92.36 37.66 536.17 21 ALL INDIA SHRI SHIVAJI MEMORIAL SOCIETY’S COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING, PUNE 106.56 118.17 164.65 86.68 44.05 520.11 22 IEC SCHOOL OF HOTEL & TRAVEL & TOURISM, SOLAN 109.58 124.31 139.63 91.16 36.5 501.18 23 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 128.85 97.14 178.5 78.26 13.2 495.95 24 VELS INSTITUTE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & ADVANCED STUDIES, CHENNAI 126.84 97.28 179.04 73.3 11.66 488.12 25 AISSMS COLLEGE OF HMCT, PUNE 128.06 91.64 176.95 74.02 12.51 483.18 26 INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, PUNE 126.54 93.25 175.96 77.2 7.83 480.78 27 MAHARISHI MARKANDESHWAR (DEEMED TO BE UNIVERSITY)...