Photograph by Sanjay Rawat

July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 25 Private Institutes Of Fashion Design outlookindia.com 2021-07-31T20:07:43+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(200)Industry Interface & Placement(150)Infrastructure & Facilities(150)Governance & Admissions(200)Diversity & Outreach(300)Overall Score(1000) 1 PEARL ACADEMY, NEW DELHI 159.9 187.71 240.92 109.22 111.65 809.4 2 SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN, PUNE 159.81 137.94 223.38 119.71 97.24 738.08 3 PEARL ACADEMY, JAIPUR 171.1 94.49 212.92 113.61 91.49 683.61 4 AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, NOIDA 147.16 159.99 205.39 69.54 87.56 669.64 5 JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BANGALORE 134.22 131.76 237.83 92.12 71.63 667.56 6 LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, PHAGWARA 154.83 90.52 198.81 119.24 102.92 666.32 7 APEEJAY COLLEGE OF FINE ARTS , JALANDHAR 137.58 127.91 182.73 107.7 102.44 658.36 8 DEPARTMENT OF DESIGN, MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, UDUPI 118.12 162.45 202.2 110.07 62.52 655.36 9 FASHION & APPAREL DESIGN, T. JOHN COLLEGE, BANGALORE 124.04 128.44 212.49 90.44 81.33 636.74 10 MAHARSHI KARVE STREE SHIKSHAN SAMSTHA'S SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, PUNE 132.31 88.43 208.56 102.05 63.81 595.16 11 THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BANGALORE 158.17 106.41 151.42 103.67 39.65 559.32 12 J.D. BIRLA INSTITUTE, CALCUTTA 130.2 73.55 203.23 97.38 48.62 552.98 13 VOGUE INSTITUTE OF ART & DESIGN, BANGALORE 126.59 69.66 197.6 93.95 43.91 531.71 14 SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS), COIMBATORE 127.03 65.22 195.51 94.05 35.83 517.64 15 PEARL ACADEMY, MUMBAI 121.17 54.66 195.16 93.09 28.95 493.03 16 IMS DESIGN & INNOVATION ACADEMY, NOIDA 119.3 47.88 189.94 91.54 18.92 467.58 17 AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, LUCKNOW 118.54 43.48 189.47 93.27 16.98 461.74 18 AXIS INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANPUR 119.85 42.82 187.31 94.61 16.45 461.04 19 NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 118.12 39.36 190.13 92.25 17.24 457.1 20 PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 118.19 42.49 188.53 90.47 16.63 456.31 21 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, TAMIL NADU 117.59 41.19 187.2 92.66 17.53 456.17 22 INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA 118.11 39.11 190.03 94.95 13.32 455.52 23 ARCH COLLEGE OF DESIGN & BUSINESS, JAIPUR 119.05 39.6 186.4 90.72 18.05 453.82 24 DEPARTMENT OF FASHION TECHNOLOGY, SONA COLLEGE, TAMIL NADU 116.18 41.96 185.52 91.05 17.68 452.39 25 RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 116.39 38.7 187.39 93.8 12.59 448.87