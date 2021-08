July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 25 Private Institutes Of Architecture outlookindia.com 2021-07-31T20:07:03+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(200)Industry Interface & Placement(250)Infrastructure & Facilities(250)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 CENTRE FOR ENVIRONMENTAL PLANNING AND TECHNOLOGY UNIVERSITY, AHMEDABAD 164.14 250 223.26 132.72 102.46 872.58 2 MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, MANIPAL 148.47 192.92 191.58 97.28 68.35 698.6 3 RV COLLEGE OF ARCHITECTURE, BANGALORE 163.29 72.25 191.18 134.61 94.65 655.98 4 AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, NOIDA 152.2 18 210.51 128.47 106.75 615.93 5 BMS COLLEGE OF ARCHITECTURE, BANGALORE 134.83 21.5 218.8 144.51 85.81 605.45 6 LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, PHAGWARA 83.3 151.92 225.73 75.6 64.67 601.22 7 DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MESRA, RANCHI 105.1 127.41 155.16 109.49 97.23 594.39 8 UNIVERSITY INSTT OF ARCHITECTURE, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI 117.44 78.22 235.17 97.27 70.3 598.4 9 KIIT UNIVERSITY, Bhubaneswar 126.74 15.7 201.66 130.51 100.68 575.29 10 CHITKARA SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, PATIALA 97.88 78.43 199.37 97.27 102.18 575.13 11 McGAN'S OOTY SCHOOL OF ARCHITECTURE, OOTY 96.13 76.68 147.07 96.74 150 566.62 12 DIT UNIVERSITY, DEHRADUN 89.44 155.44 149.89 105.65 55.72 556.14 13 D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KOLHAPUR 116.59 107.85 178.37 102.72 50.76 556.29 14 M.M. SCHOOL OF ARCHITECTURE, AMBALA 129.93 9.12 198.34 106.25 97.87 541.51 15 PARUL INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND RESEARCH, VADODARA 109.23 59.71 200.43 91.11 41.48 501.96 16 THE OXFORD COLLEGE OF ARCHITECTURE, BANGALORE 84.34 50.17 180.14 91.9 68.22 474.77 17 APEEJAY INSTITUTE OF TECHNOLOGY-SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, GREATER NOIDA 79.9 47.3 180.03 90.83 62.48 460.54 18 AXIS INSTITUTE OF ARCHITECTURE, KANPUR 75.5 42.55 176.46 88.5 63.1 446.11 19 SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, CHENNAI 75.66 35.99 175 86.32 57.22 430.19 20 SCMS SCHOOL OF ARCHITECTURE, KERALA 68.65 32.32 169.21 83.08 53.23 406.49 21 DAYANANDA SAGAR COLLEGE OF ARCHITECTURE, BANGALORE 68.07 43.34 162.6 75.88 50.45 400.34 22 DR D.Y. PATIL COLLEGE OF ARCHITECTURE AKURDI, PUNE 67.63 38.4 163.55 79.77 47.61 396.96 23 WORLD UNIVERSITY OF DESIGN, SONIPAT 66.55 28.92 166.53 77.94 43.38 383.32 24 SCHOOL OF ARCHITECTURE, CHETTINAD ACADEMY OF RESEARCH & EDUCATION, TAMIL NADU 65.25 20.63 148.89 72.95 43.73 351.45 25 MARATHWADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI 67.66 22.91 137.71 71.08 47.36 346.72 Rank 2021 1 Name Of Institute CENTRE FOR ENVIRONMENTAL PLANNING AND TECHNOLOGY UNIVERSITY, AHMEDABAD Academic & Research Excellence(200) 164.14 Industry Interface & Placement(250) 250 Infrastructure & Facilities(250) 223.26 Governance & Admissions(150) 132.72 Diversity & Outreach(150) 102.46 Overall Score (1,000) 872.58 Rank 2021 2 Name Of Institute MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE &...