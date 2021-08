Photograph by Jitender Gupta

July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 24 Private Dental Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:06:15+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(250)Industry Interface & Placement(150)Infrastructure & Facilities(250)Governance & Admissions(200)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES, MANIPAL 207 113 187.93 129.47 148.37 785.77 2 SAVEETHA DENTAL COLLEGE, CHENNAI 194.97 75.98 206.19 142.08 108.3 727.52 3 MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES, MANGALURU 200.53 102.04 179.75 118.91 114.24 715.47 4 SRI RAMACHANDRA DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, CHENNAI 187.51 86.02 244.78 115.77 68.93 703.01 5 SDM COLLEGE OF DENTAL SCIENCE & HOSPITAL, DHARWAD 202.49 68.73 244.74 130.7 40.67 687.33 6 J.S.S. DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, MYSORE 196.56 61.37 194.02 137.58 96.58 686.11 7 FACULTY OF DENTAL SCIENCES, RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BENGALURU 217.13 26.51 233.95 121.24 84.91 683.74 8 SRM DENTAL COLLEGE, RAMAPURAM, CHENNAI 178.54 80.77 201.89 155.3 49.48 665.98 9 MANAV RACHNA DENTAL COLLEGE, FARIDABAD 199.43 58.9 159.33 140.65 102.65 660.96 10 YENEPOYA DENTAL COLLEGE, MANGALURU 203.05 68.4 141.64 150.14 94.44 657.67 11 CHRISTIAN DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, LUDHIANA 184.33 85.29 213.23 109.67 63.95 656.47 12 THE OXFORD DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, BANGALORE 208.86 80.69 164.57 102.93 95.82 652.87 13 CHETTINAD DENTAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE, TAMIL NADU 195.44 20.04 213.63 116.26 107.38 652.75 14 GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES & RESEARCH, CALCUTTA 171.09 59.19 238.74 107.04 75.13 651.19 15 I.T.S. CENTRE FOR DENTAL STUDIES & RESEARCH, GHAZIABAD 166.75 49.7 202.42 137.33 84.98 641.18 16 BHARATI VIDYAPEETH DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, PUNE 194.21 35.33 213.61 142.33 48.81 634.29 17 SUBHARTI DENTAL COLLEGE, MEERUT 190.61 43.84 234.51 113.17 47.51 629.64 18 COORG INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES, VIRAJPET 185.26 69.28 188.72 123.66 62.22 629.14 19 MEENAKSHI AMMAL DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, CHENNAI 182.16 47.22 185.6 137.58 63.41 615.97 20 VISHNU DENTAL COLLEGE, BHIMAVARAM 183.47 46.04 185.45 136.11 64.12 615.19 21 VIVEKANANDHA DENTAL COLLEGE FOR WOMEN, NAMAKKAL 182.31 45.85 187.34 133.07 63.33 611.9 22 KSR INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE AND RESEARCH, TIRUCHENGODE 182.27 46.64 187.3 132.48 63.17 611.86 23 DAYANANDA SAGAR COLLEGE OF DENTAL SCIENCE, BANGALORE 184.26 45.3 183.05 138.23 59.68 610.52 24 SRI VENKATESWARA DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, CHENNAI 183.57 48.93 183.38 134.66 59.72 610.26 Rank 2021 1 Name Of Institute MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES, MANIPAL Academic & Research Excellence(250) 207 Industry Interface & Placement(150) 113 Infrastructure & Facilities(250) 187.93 Governance & Admissions(200) 129.47 Diversity & Outreach(150) 148.37 Overall Score (1,000) 785.77 Rank 2021 2 Name Of Institute SAVEETHA DENTAL COLLEGE, CHENNAI Academic & Research Excellence(250) 194.97 Industry Interface &...