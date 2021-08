Christian Medical College, Ludhiana

Prabhjot Singh Gill

July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 23 Private Medical Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:05:52+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(300)Industry Interface & Placement(200)Infrastructure & Facilities(200)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, VELLORE 247.78 170.08 173.15 103.2 112.01 806.22 2 KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANIPAL 255.4 117.9 182.56 81.97 73.7 711.53 3 JSS MEDICAL COLLEGE, MYSURU 223.81 93.65 181.86 68.16 68.31 635.79 4 SRI RAMACHANDRA MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE, CHENNAI 221.31 56.8 172.5 101.51 72.57 624.69 5 ST JOHN'S MEDICAL COLLEGE, BENGALURU 220.38 58.69 173.57 100.87 62.04 615.55 6 CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, LUDHIANA 211.83 53.81 164.76 84.27 80.36 595.03 7 KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANGALURU 225.8 51.23 181.69 94.29 39.07 592.08 8 PSG INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH, COIMBATORE 227.15 44.29 173.87 101.1 44.32 590.73 9 S.R.M. INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHENNAI 202.93 43.49 167.71 107.29 62.56 583.98 10 DAYANAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, LUDHIANA 206.68 80.17 175.89 89.58 31.66 583.98 11 ADICHUNCHANAGIRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, B.G Nagara, Karnataka 216.01 42.42 170.5 97.21 44.06 570.2 12 M.S. RAMAIAH MEDICAL COLLEGE, BENGALURU 199.01 79.39 149.9 93.42 43.73 565.45 13 CHETTINAD HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE, CHENNAI 221 16.62 164.9 98.59 63.72 564.83 14 K.S. HEGDE MEDICAL ACADEMY, MANGALURU 209.11 39.35 173.14 93.55 45.44 560.59 15 SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GANGTOK 202.8 87.84 124.22 108.81 32.32 555.99 16 TRICHY SRM MEDICAL & RESEARCH CENTER, TRICHY 215.88 42.06 162.92 106.13 28.24 555.23 17 BHARATI VIDYAPEETH DEEMED TO BE UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE, PUNE 230.92 24.43 150.61 93.02 52.77 551.75 18 ERA'S LUCKNOW MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, LUCKNOW 201.58 86.45 124.17 108.64 29.06 549.9 19 MEENAKSHI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH INSTT, CHENNAI 234.78 33.26 175.63 81.04 25.11 549.82 20 SHRI MUTHUKUMARAN MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE, CHENNAI 199.82 87.57 122.45 107.76 28.65 546.25 21 SDM COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES & HOSPITAL, HYDERABAD 200.8 83.07 122.49 109.02 27.47 542.85 22 CHALMEDA ANANDRAO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, TELANGANA 198.17 83.71 124.19 105.52 28.11 539.7 23 SYMBIOSIS MEDICAL COLLEGE FOR WOMEN, PUNE 198.5 83.21 120.8 105.09 31.19 538.79