July 30, 2021 Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 13 Government Institutes Of Fashion Design

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(200)Industry Interface & Placement(150)Infrastructure & Facilities(150)Governance & Admissions(200)Diversity & Outreach(300)Overall Score(1000) 1 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY (NIFT), NEW DELHI 157.65 227.36 233.38 126.39 137.09 881.87 2 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MUMBAI 161.94 233.64 246.7 100.25 123.87 866.4 3 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BANGALORE 168.47 174.53 234.54 116.64 137.53 831.71 4 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CHENNAI 180.56 182.98 224.79 120.08 112.33 820.74 5 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PATNA 163.59 199.07 217.5 97.37 101.54 779.07 6 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, GANDHINAGAR 171.38 123.1 231.73 115.27 109.09 750.57 7 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, HYDERABAD 155.66 89.94 228.92 111.81 102.14 688.47 8 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CALCUTTA 134.17 84.34 206.33 96.36 56.53 577.73 9 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, RAE BARELI 133.54 84.38 207.5 95.35 55.01 575.78 10 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, TEA COLLEGE OF KNITWEAR FASHION, TIRUPPUR 132.64 84.15 204.6 97.13 56.97 575.49 11 NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR 134.09 80.58 204.31 99.23 56.21 574.42 12 ARMY INSTITUTE OF FASHION & DESIGN, BANGALORE 132.54 83.78 201.82 100.41 54.25 572.8 13 NORTHERN INDIA INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MOHALI 129.79 86.09 203.33 98.22 54.98 572.41 Rank 2021 1 Name Of Institute NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY (NIFT), NEW DELHI Academic & Research Excellence(200) 157.65 Industry Interface & Placement(150) 227.36 Infrastructure & Facilities(150) 233.38 Governance & Admissions(200) 126.39 Diversity & Outreach(300) 137.09 Overall Score (1,000) 881.87 Rank 2021 2 Name Of Institute NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MUMBAI Academic & Research Excellence(200) 161.94 Industry Interface & Placement(150) 233.64 Infrastructure & Facilities(150) 246.7 Governance & Admissions(200) 100.25 Diversity & Outreach(300) 123.87 Overall Score (1,000) 866.4 Rank 2021 3 Name Of Institute NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BANGALORE Academic & Research Excellence(200) 168.47 Industry Interface & Placement(150) 174.53 Infrastructure & Facilities(150) 234.54 Governance & Admissions(200) 116.64 Diversity & Outreach(300) 137.53 Overall Score (1,000) 831.71 Rank 2021 4 Name Of Institute NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CHENNAI Academic & Research Excellence(200) 180.56 Industry Interface & Placement(150) 182.98 Infrastructure & Facilities(150) 224.79 Governance & Admissions(200) 120.08 Diversity & Outreach(300) 112.33 Overall Score (1,000) 820.74 Rank 2021 5 Name Of Institute NATIONAL INSTITUTE OF...