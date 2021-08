JIS University, Panihati, Calcutta

Photograph by Sandipan Chatterjee

July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 125 BBA Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:09:24+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(250)Industry Interface & Placement(200)Infrastructure & Facilities(200)Governance & Admissions(200)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 SVKM’S NMIMS ANIL SURENDRA MODI SCHOOL OF COMMERCE, MUMBAI 230.08 113.9 198.78 144.71 145.77 833.24 2 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 221.75 101.97 188.67 148.48 109.97 770.84 3 JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL, SONIPAT 205.26 89.37 190.89 131.58 110.21 727.31 4 AMITY SCHOOL OF BUSINESS, NOIDA 213.54 92.44 190.11 139.64 83.84 719.57 5 DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 161.5 149.21 181.27 141.78 77.64 711.4 6 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 222.11 63.49 191.28 129.24 79.62 685.74 7 MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 149.15 144.64 165.23 131.07 86.35 676.44 8 LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, PHAGWARA 203.2 94.16 185.1 144.01 41.75 668.22 9 IFIM COLLEGE, BANGALORE 189.79 104.82 174.9 120.63 69.87 660.01 10 SYMBIOSIS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES & RESEARCH, PUNE 198.27 48.63 181.14 132.58 90.02 650.64 11 PRESIDENCY COLLEGE, BANGALORE 197.26 92.51 191.28 134.36 18.88 634.29 12 SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, CHENGALPATTU, TAMIL NADU 168.98 102.91 162.12 118.5 80.07 632.58 13 J.D. BIRLA INSTITUTE (DEPARTMENT OF MANAGEMENT),CALCUTTA 210.31 65.68 170.46 141.28 32.91 620.64 14 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), CHENNAI 145.93 156.11 158.87 122.59 33.9 617.4 15 JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NEW DELHI 181.53 101.37 165.1 122.92 41.64 612.56 16 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BANGALORE 185.87 46.32 199.61 144.93 29.76 606.49 17 CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES (CIMS), JAIN (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 180.47 39.39 184.55 138.93 59.23 602.57 18 GOSWAMI GANESH DUTTA SD COLLEGE, CHANDIGARH 202.95 35.32 192.7 137.24 31.6 599.81 19 RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS) 213.22 35.09 172.49 139.28 34.8 594.88 20 NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 197.65 38.11 185 144.82 25.97 591.55 21 INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA 181.58 49.29 174.93 144.38 38.88 589.06 22 RAMAIAH COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE, BANGALORE 179.69 61.21 182.95 140.98 23.25 588.08 23 ICFAI BUSINESS SCHOOL, HYDERABAD 162.28 67.4 177.65 146.23 33.08 586.64 24 JAGANNATH INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL, NEW DELHI 178.24 73.88 150.09 155.78 28.02 586.01 25 SURANA COLLEGE, BANGALORE 189.09 40.94 175.7 117.67 61.36 584.76 26 HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS), TRICHY 184.7 29.08 188.02 117.23 63.3 582.33 27 PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT, GWALIOR 178.33 58.59 172.57 136.55 25.06 571.1 28 SCHOOL OF MANAGEMENT, IMS UNISON UNIVERSITY, DEHRADUN 186.9 39.95 158.58 149.83 31.15 566.41 29 PRESTIGE INSTITUTE. OF MANAGEMENT, DEWAS, MADHYA PRADESH 173.5 40.21 189 108.92 48.38 560.01 30 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE,...