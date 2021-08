July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 110 BCA Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:09:36+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(250)Industry Interface & Placement(200)Infrastructure & Facilities(200)Governance & Admissions(200)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 233.46 120.57 197.61 143 150 844.64 2 SYMBIOSIS INST. OF COMPUTER STUDIES & RESEARCH, PUNE 235.76 127.09 198.76 135.16 146.42 843.19 3 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 227.93 118.61 199.61 147.85 143.39 837.39 4 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 218.66 102.66 190.5 146.86 111.29 769.97 5 AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, NOIDA 204.62 92.96 189.83 129.94 111.71 729.06 6 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BANGALORE 212.87 88.11 188.9 139.44 85.63 714.95 7 STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 163.72 148.07 180.29 142.46 78.42 712.96 8 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 224.45 64.33 199.22 129.21 83.65 700.86 9 WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 152.79 148.12 163.79 127.72 82.08 674.5 10 ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS), AHMEDABAD 201.23 93.43 189.03 138.6 42.05 664.34 11 DAV COLLEGE, CHANDIGARH 191.02 106.67 173.92 119.94 68.82 660.37 12 JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NEW DELHI 198.58 47.97 181.3 131.95 92.3 652.1 13 GOSWAMI GANESH DUTTA SD COLLEGE, CHANDIGARH 196.62 92.38 189.26 136.09 22.72 637.07 14 SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY, IMS NOIDA, NOIDA 168.24 103.27 159.91 122.34 81.41 635.17 15 M.S. RAMAIAH COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE, BANGALORE 207.09 64.17 170.18 138.76 36.04 616.24 16 MAHARAJA SURAJMAL INSTITUTE, NEW DELHI 143.31 154.11 153.96 121.86 35.35 608.59 17 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE, KARNATAKA 176.56 41.71 186.49 137.72 63.77 606.25 18 ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS), MANGALURU 179.86 103.77 161.63 120.77 39.1 605.13 19 ITS UG INSTITUTE, MOHAN NAGAR, GHAZIABAD 187.98 44.77 198.21 142.87 29.56 603.39 20 PRESIDENCY COLLEGE, BANGALORE 213.51 38.33 168.45 142.89 35.54 598.72 21 PRESTIGE INST. OF MANAGEMENT AND RESEARCH, INDORE 181.87 51.9 176.29 144.05 39.37 593.48 22 MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 199.53 34.59 191.01 136.96 29.63 591.72 23 HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 161.02 69.51 179.51 148.65 31.66 590.35 24 KANYA MAHA VIDYALAYA (KMV), JALANDHAR 177.93 73.69 148.01 156.91 30.96 587.5 25 SRI RAMAKRISHNA COLL. OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 195.51 39.06 184.66 139.47 28.48 587.18 26 JAGANNATH INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL, KALKAJI, NEW DELHI 187.85 40.39 175.31 119.65 62.35 585.55 27 AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, LUCKNOW 178.74 58.18 186.02 136.56 25.36 584.86 28 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), CHENNAI 185.37 27.8 184.17 118.87 61.72 577.93 29 THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BANGALORE 179.92 61.53 175.91 132.74 22.26 572.36 30 DEV SAMAJ COLLEGE FOR WOMEN, FEROZEPUR 183.57 37.75 159.86 149.74 31.41 562.33 31 FACULTY OF...