July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 11 Government Hotel Management Institutes outlookindia.com 2021-07-31T20:06:26+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(150)Industry Interface & Placement(300)Infrastructure & Facilities(250)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION, PUSA, DELHI 124.12 272.26 224.72 97.49 150 868.59 2 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, MUMBAI 121.39 264.28 193.52 101.9 138.11 819.2 3 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, HYDERABAD 122.55 263.02 210.94 83.47 138.44 818.42 4 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CHENNAI 105.73 244.14 216.99 93.34 128.1 788.3 5 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, BANGALORE 115.6 227.86 205.15 88.37 121.1 758.08 6 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, LUCKNOW 106.48 206.99 217.53 102.35 67.51 700.86 7 ARMY INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY, BANGALORE 80.52 163.72 229.97 78.56 89.7 642.47 8 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CALCUTTA 89.91 149.6 233.48 96.4 67.1 636.49 9 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, BHOPAL 93.3 149.1 231.12 94.55 65.54 633.61 10 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY, BHUBANESWAR 94.71 146.22 227.99 94.48 69.39 632.79 11 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION, HYDERABAD 91.68 149.9 231.61 93.58 65.79 632.56