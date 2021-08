July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 105 Institutes Of Science outlookindia.com 2021-07-31T20:08:54+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence()Industry Interface & Placement()Infrastructure & Facilities()Governance & Admissions()Diversity & Outreach()Overall Score(1000) 1 MIRANDA HOUSE, DELHI 243.65 146.89 172.6 124.46 189.45 877.05 2 HINDU COLLEGE, DELHI 230.82 145.28 162.26 133.61 189.24 861.21 3 LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN, NEW DELHI 227.78 145.32 157.69 132.51 186.87 850.17 4 ST STEPHEN’S COLLEGE, DELHI 220.77 127.22 179.81 108.55 172.71 809.06 5 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 196.73 136.1 170.54 118.38 180.88 802.63 6 HANSRAJ COLLEGE, DELHI 197.36 119.12 184.76 127.39 121.59 750.22 7 STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 208.93 106.65 171.58 121.22 128.94 737.32 8 DEPARTMENT OF SCIENCES, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 184.92 76.8 151.42 126.01 132.75 671.9 9 SRI VENKATESWARA COLLEGE, DELHI UNIVERSITY, DELHI 208.27 82.89 144.26 114.5 121.53 671.45 10 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 173.85 71.51 160.43 116.04 113.41 635.24 11 ATMA RAM SANATAN DHARMA COLLEGE, NEW DELHI 181.02 74.77 155.79 113.3 107.64 632.52 12 DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE, NEW DELHI 202.22 85.18 147.95 120.14 60.23 615.72 13 GARGI COLLEGE, NEW DELHI 163.02 83.8 124.56 106.54 137.49 615.41 14 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 164.76 95.37 146.3 114.66 80 601.09 15 DAULAT RAM COLLEGE, DELHI 181.14 47.64 158.39 131.49 81.77 600.43 16 ACHARYA NARENDRA DEV COLLEGE, NEW DELHI 144.21 100 130.71 119.8 98.28 593 17 SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS, CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS (AUTONOMOUS), MUMBAI 183.77 57.3 152.1 119.87 76.91 589.95 18 WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 202.31 51.33 142.19 123.58 63.3 582.71 19 MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 193.48 59.57 133.42 114.2 80.63 581.3 20 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI 160.6 57.36 159.35 114.3 87.61 579.22 21 RAMJAS COLLEGE, DELHI 134.5 96.94 158.44 85.43 103.88 579.19 22 ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS), AHMEDABAD 213.33 51.86 111.79 115.97 78.06 571.01 23 HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 173.97 76.98 126.92 96.02 95.28 569.17 24 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BANGALORE 202.37 37.32 130.68 127.8 68.7 566.87 25 SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS), THEVARA, KOCHI 162.18 88.47 148.65 94.88 65.36 559.54 26 KISHINCHAND CHELLARAM COLLEGE, MUMBAI 169.45 89.72 118.55 120.99 59.23 557.94 27 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 174.79 85.33 151.98 92.57 52.09 556.76 28 B.K. BIRLA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS), KALYAN, MAHARASHTRA 179.35 56.32 139.57 132.7 45.53 553.47 29 SOPHIA COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), MUMBAI 163.16 51.91 149.74 109.64 78.17 552.62 30 SHIVAJI COLLEGE, NEW DELHI 170.96 43.67 137 156.95 39.16 547.74 31 MAITREYI COLLEGE, NEW DELHI 197.57 59 127.9 103.79 57.92 546.18 32 LADY IRWIN COLLEGE, NEW...