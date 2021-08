Chandigarh University



July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 100 Private Engineering Colleges outlookindia.com 2021-07-31T20:05:10+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(250)Industry Interface & Placement(250)Infrastructure & Facilities(200)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (VIT), VELLORE 226.49 222.01 169.38 124.52 88.68 831.08 2 THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, PATIALA 214.83 199.13 175.91 106.46 92.74 789.07 3 BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE (BITS)-PILANI 208 198.93 155.96 108.94 79.92 751.75 4 AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NOIDA 191.67 181.11 154.01 95.61 84.07 706.47 5 PSG COLLEGE OF TECHNOLOGY, COIMBATORE 183.91 172.31 144.36 91.01 78.33 669.92 6 BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT), MESRA, RANCHI 171.76 161.15 140.54 80.18 79.43 633.06 7 SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, KANCHEEPURAM 159.06 150.76 134.77 75.72 76.4 596.71 8 BHARATH INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH, CHENNAI 183.47 108.68 124.94 86.83 55.42 559.34 9 LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, PHAGWARA 142.86 138.57 129.22 69.86 73.02 553.53 10 SYMBIOSIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PUNE 153.58 105.59 132.69 95.45 53.63 540.94 11 MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT), MANIPAL 163.8 116.48 124.78 82.86 51.19 539.11 12 SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY,CHENNAI 176.55 118.45 117.08 65.84 56.31 534.23 13 M.S. RAMAIAH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANGALORE 161.21 78.16 150.73 82.65 53.62 526.37 14 THIAGARAJAR COLLEGE OF ENGINEERING, MADURAI 176.98 87.81 123.14 80.37 53.92 522.22 15 R.V. COLLEGE OF ENGINEERING, BANGALORE 134.75 92.58 148.4 82.18 52.24 510.15 16 UNIVERSITY INSTT OF ENGG, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI 165.58 79.44 131.76 80.69 51.08 508.55 17 SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MAJITAR 146.98 79.72 132.94 99.58 48.85 508.07 18 RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, BHILAI 156.55 89.04 128.33 82.6 51.39 507.91 19 D Y PATIL COLLEGE OF ENGINEERING, AKURDI, PUNE 176.33 66.55 112.79 94.48 52.66 502.81 20 FACULTY OF ENGINEERING, MANIPAL UNIVERSITY, JAIPUR 153.14 76.98 140.53 79.26 50.62 500.53 21 HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, CHENNAI 166.58 66.15 121.99 90.03 51.54 496.29 22 JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, NOIDA 166.6 70.8 117.55 93.38 47.03 495.36 23 SIDDAGANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TuMAkuru 140.72 92.96 129.98 79.67 48.61 491.94 24 SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DHARWAD, KARNATAKA 141.04 83.18 129.28 88.64 48.84 490.98 25 SIR M. VISVESVARAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANGALORE 159.95 56.84 136.54 81.82 48.39 483.54 26 COLLEGE OF ENGINEERING, BHARATI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE UNIVERSITY), PUNE 170.36 77.7 107.33 79.07 45.62 480.08 27 DIT UNIVERSITY, DEHRADUN 179.08 77.25 90.51 82.07 49.75 478.66 28 THE LNM INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, JAIPUR 172.71 50.82 111.23 97.88 45.86 478.5 29 UNIVERSITY OF PETROLEUM ENERGY STUDIES (UPES),...