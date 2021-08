July 30, 2021 00:00 IST Outlook-ICARE Rankings 2021: India's Top 10 Government Hotel Management Institutes outlookindia.com 2021-08-03T19:32:52+05:30

Rank 2021Name of InstituteAcademic & Research Excellence(150)Industry Interface & Placement(300)Infrastructure & Facilities(250)Governance & Admissions(150)Diversity & Outreach(150)Overall Score(1000) 1 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION, PUSA, DELHI 124.12 272.26 224.72 97.49 150 868.59 2 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, MUMBAI 121.39 264.28 193.52 101.9 138.11 819.2 3 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, HYDERABAD 122.55 263.02 210.94 83.47 138.44 818.42 4 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CHENNAI 105.73 244.14 216.99 93.34 128.1 788.3 5 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, BANGALORE 115.6 227.86 205.15 88.37 121.1 758.08 6 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, LUCKNOW 106.48 206.99 217.53 102.35 67.51 700.86 7 ARMY INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY, BANGALORE 80.52 163.72 229.97 78.56 89.7 642.47 8 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CALCUTTA 89.91 149.6 233.48 96.4 67.1 636.49 9 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, BHOPAL 93.3 149.1 231.12 94.55 65.54 633.61 10 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY, BHUBANESWAR 94.71 146.22 227.99 94.48 69.39 632.79 Rank 2021 1 Name Of Institute INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION, PUSA, DELHI Academic & Research Excellence(150) 124.12 Industry Interface & Placement(300) 272.26 Infrastructure & Facilities(250) 224.72 Governance & Admissions(150) 97.49 Diversity & Outreach(150) 150 Overall Score (1,000) 868.59 Rank 2021 2 Name Of Institute INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, MUMBAI Academic & Research Excellence(150) 121.39 Industry Interface & Placement(300) 264.28 Infrastructure & Facilities(250) 193.52 Governance & Admissions(150) 101.9 Diversity & Outreach(150) 138.11 Overall Score (1,000) 819.2 Rank 2021 3 Name Of Institute INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, HYDERABAD Academic & Research Excellence(150) 122.55 Industry Interface & Placement(300) 263.02 Infrastructure & Facilities(250) 210.94 Governance & Admissions(150) 83.47 Diversity & Outreach(150) 138.44 Overall Score (1,000) 818.42 Rank 2021 4 Name Of Institute INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CHENNAI Academic & Research Excellence(150) 105.73 Industry Interface & Placement(300) 244.14 Infrastructure & Facilities(250) 216.99 Governance & Admissions(150) 93.34 Diversity & Outreach(150) 128.1 Overall Score (1,000) 788.3 Rank 2021 5 Name Of Institute INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, BANGALORE Academic & Research Excellence(150) 115.6 Industry Interface & Placement(300) 227.86 Infrastructure & Facilities(250) 205.15 Governance & Admissions(150) 88.37 Diversity & Outreach(150) 121.1 Overall Score (1,000) 758.08 Rank 2021 6 Name Of Institute INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, LUCKNOW Academic & Research...