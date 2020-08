India's Top Medical Colleges In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI Delhi 278.07 193.14 166.5 108.84 136.5 883.05 2 Govt. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BANARAS HINDU UNIVERSITY, VARANASI Uttar Pradesh 248.88 92.74 189.04 96.3 134.03 760.99 3 Govt. JAWAHARLAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH, PUDUCHERRY Pondicherry 261.15 118.36 156.78 87.11 89.7 713.1 4 Govt. KING GEORGE’S MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW Uttar Pradesh 226.92 76.7 143.86 104.33 114.48 666.29 5 Govt. JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH Uttar Pradesh 202.23 79.56 168.84 108.02 99.21 657.86 6 Govt. VARDHMAN MAHAVIR MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI Delhi 227.22 89.64 169.18 105.89 63.59 655.51 7 Govt. Madras Medical College and Government General Hospital Tamil Nadu 216.27 105.46 178.18 86.16 55.61 641.68 8 Govt. MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, DELHI Delhi 266.46 69.2 155.14 87.47 48.09 626.36 9 Govt. UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI Delhi 218.04 34.98 188.12 83.42 99.21 623.77 10 Govt. GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, CHANDIGARH Chandigarh 203.25 36.5 171.6 102.56 67.8 581.71 11 Govt. DR RAJENDRA PRASAD GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE,KANGRA Himachal Pradesh 211.41 30.22 165.18 102.53 17.87 527.2 12 Govt. BELAGAVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BELAGAVI Karnataka 224.67 24.62 177.34 74.24 24.03 524.9 1 Pvt. CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, VELLORE Tamil Nadu 243.42 164.92 172.32 99.12 107.16 786.94 2 Pvt. KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANIPAL Karnataka 249.54 116.1 181.62 76.86 68.39 692.51 3 Pvt. JSS MEDICAL COLLEGE, MYSURU Karnataka 222.09 88.44 180.46 65.3 64.82 621.1 4 Pvt. PSG Institute of Medical Sciences & Research, Coimbatore Tamil Nadu 216.87 54.58 166.6 100.37 70.1 608.51 5 Pvt. CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, LUDHIANA Punjab 216.66 58.32 169.96 98.52 57.71 601.17 6 Pvt. KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANGALURU Karnataka 208.29 52.86 160.8 82.62 74.43 579 7 Pvt. SRI RAMACHANDRA MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE, CHENNAI Tamil Nadu 222.75 50.5 178.56 88.55 37.68 578.04 8 Pvt. ST JOHN’S MEDICAL COLLEGE, BENGALURU Karnataka 224.61 40.68 171.58 98.84 40.46 576.16 9 Pvt. S. R. M. Institute of Science and Technology Tamil Nadu 200.73 42.24 164.64 104.66 59.72 571.98 10 Pvt. M.S. RAMAIAH MEDICAL COLLEGE, BENGALURU Karnataka 200.7 75.12 174 84.72 27.45 561.99 11 Pvt. CHETTINAD HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE Tamil Nadu 196.77 75.88 149.26 92.12 43.1 557.12 12 Pvt. Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences Karnataka 215.49 37.3 166.8 94.8 38.63 553.02 13 Pvt. DAYANAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, LUDHIANA Punjab 217.74 16 159.5 94.29 60.38 547.91 14 Pvt. K.S. HEGDE MEDICAL ACADEMY,...