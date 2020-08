THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Name of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, MUMBAI Maharashta 185.76 113.59 110.46 141.56 294.97 846.34 2 RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS), KOCHI Kerala 182.9 86.16 98.48 139.5 289.5 796.54 3 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, DELHI SCHOOL OF SOCIAL WORK, UNIVERSITY OF DELHI, DELHI Delhi 181.34 85.19 97.19 143.72 285.78 793.22 4 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BENGALURU Karnataka 173.88 72.87 93.71 142.7 219.51 702.67 5 MADRAS SCHOOL OF SOCIAL WORK, CHENNAI Tamil Nadu 162.56 66.11 94.41 126.48 214.89 664.45 6 LOYOLA COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES, THIRUVANANTHAPURAM Kerala 166.34 65.12 93.74 134.98 167.01 627.19 7 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Tamil Nadu 127.34 108.51 89.65 136.88 145.89 608.27 8 STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Tamil Nadu 175.62 47.42 98.15 127.98 157.92 607.09 9 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH Uttar Pradesh 117.68 108.12 81.33 125.1 161.91 594.14 10 DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu 155.86 35.66 89.15 130.76 177.24 588.67 11 SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE Tamil Nadu 149.88 77.61 86.46 119.3 135.06 568.31 12 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BENGALURU Karnataka 134.38 73.35 79.16 118.2 155.88 560.97 13 SCHOOL OF SOCIAL WORK, ROSHNI NILAYA (AUTONOMOUS), MANGALURU Karnataka 159.1 69.08 92.54 138.24 73.53 532.49 14 MSW PROGRAM, PRASANNA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, MAHE, MANIPAL Karnataka 140.8 28.37 92.08 137.64 116.76 515.65 15 ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS), MANGALURU Karnataka 149.8 27.33 86.23 116 120.45 499.81 16 UDAIPUR SCHOOL OF SOCIAL WORK, UDAIPUR Rajasthan 164.56 45.18 84.23 138.46 63.9 496.33 17 SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUPATTUR Tamil Nadu 141.58 74.69 79.81 117.88 74.85 488.81 18 Acharya Institute of Management and Sciences, BENGALURU Karnataka 144.96 18.69 91.82 117 116.13 488.6 19 SRI RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE Tamil Nadu 155.02 65.81 92.77 133.64 36.9 484.14 20 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), BENGALURU Karnataka 113.5 112.76 76.86 118 61.02 482.14 21 THE OXFORD COLLEGE OF ARTS, BENGALURU Karnataka 167.78 24.59 84.1 137.5 59.55 473.52 22 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE Karnataka 142.36 35.11 85.65 139.32 70.71 473.15 23 AMITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, Noida Uttar Pradesh 146.66 32.7 97.99 142.26 50.34 469.95 24 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, CHENNAI Tamil Nadu 127.58 49.26 88.68 144 59.55 469.07 25 THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, BHOPAL Madhya Pradesh 141.42 51.14 72.38 152.4 50.34 467.68 26 VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR Kerala 159.58 22.16 94.56 133.24 56.55 466.09 27 SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS...