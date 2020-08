India's Top Science Colleges In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Name of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 MIRANDA HOUSE, DELHI Delhi 238.55 141.96 167.8 122.62 186 856.93 2 HINDU COLLEGE, DELHI Delhi 226.98 144.23 160.72 129.62 184.92 846.46 3 LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN, NEW DELHI Delhi 227.5 140.06 155.2 129.98 185.02 837.76 4 ST STEPHEN’S COLLEGE, DELHI Delhi 215.55 123.12 176.88 108.42 171.56 795.53 5 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Tamil Nadu 193.3 130.67 166.42 113.24 178.62 782.25 6 HANSRAJ COLLEGE, DELHI Delhi 193.03 114.86 179.3 123.42 121.1 731.7 7 STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Tamil Nadu 207.6 106.1 166.06 118.26 124.9 722.92 8 DEPARTMENT OF SCIENCES, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BENGALURU Karnataka 206.28 78.71 143.08 111.96 120.84 660.86 9 Sri Venkateswara College, Delhi University Delhi 180.28 75.06 149.42 122.98 127.36 655.1 10 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu 180.85 71.66 155.54 112.14 106.98 627.17 11 ATMA RAM SANATAN DHARMA COLLEGE, NEW DELHI Delhi 172.33 69.05 157.34 110.48 111.18 620.37 12 DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE, NEW DELHI Delhi 161.55 81.11 123 103.24 136.48 605.38 13 GARGI COLLEGE, NEW DELHI Delhi 199.73 79.97 144.18 115.52 54.3 593.69 14 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), BENGALURU Karnataka 160.05 94.68 144.22 110.14 79.56 588.65 15 DAULAT RAM COLLEGE, DELHI Delhi 177.63 46.95 156.58 127.74 76.08 584.98 16 ACHARYA NARENDRA DEV COLLEGE, NEW DELHI Delhi 183.45 57.18 148.42 115.62 73.82 578.49 17 SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS, CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS (AUTONOMOUS), MUMBAI Maharashtra 141.98 96.09 126.14 116.42 92.58 573.21 18 WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu 192.63 55.76 129.54 112.54 79.12 569.58 19 MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS), BENGALURU Karnataka 134.33 93.06 152.9 80.9 103.22 564.41 20 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI Tamil Nadu 197.78 45.81 140.62 118.48 61.5 564.19 21 RAMJAS COLLEGE, DELHI Delhi 209.4 51.83 110.3 115.8 76.52 563.85 22 ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS), AHMEDABAD Gujarat 154.88 52.31 154.72 112.52 84.94 559.36 23 Holy Cross College (Autonomous), Tiruchirappalli Tamil Nadu 173.93 71.43 126.34 95.84 91.12 558.66 24 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BENGALURU Karnataka 160.95 86.73 148.6 94.46 60.96 551.7 25 SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS), THEVARA, KOCHI Kerala 196.63 36.03 125.76 125.94 66.64 551 26 KISHINCHAND CHELLARAM COLLEGE, MUMBAI Maharashtra 164.43 85.14 118 120.14 56.02 543.73 27 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI, TN Tamil Nadu 170.33 81.06 149.32 90.34 51.96 543.01 28 B.K. BIRLA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS), KALYAN, MAHARASHTRA Maharashtra 195.5 58.86 124.56 103.72 57.14 539.78 29 SOPHIA COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS),...