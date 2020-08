India's Top Mass Communication Institutes In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. INDIAN INSTITUTE OF MASS COMM. (IIMC), NEW DELHI Delhi 152.12 255.54 172.26 107.3 120.35 807.56 2 Govt. AJK MASS COMMUNICATION RESEARCH CENTRE, JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI Delhi 159.58 250.26 174.36 94.32 96.71 775.23 3 Govt. DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES, SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY, PUNE Maharashtra 163.5 195.33 146.5 97.77 94.62 697.72 4 Govt. DEPT OF MASS COMMUNICATION, AMU, ALIGARH Uttar Pradesh 145.78 140.97 128.54 80.27 94.62 590.18 1 Pvt. MANIPAL INSTITUTE OF COMMUNICATION, UDUPI Karnataka 154.48 182.46 180.42 103.23 148.23 768.82 2 Pvt. DEPTARTMENT OF MEDIA STUDIES, CHRIST, BENGALURU Karnataka 176.78 173.13 153.38 101.93 125.72 730.93 3 Pvt. XAVIER INSTITUTE OF COMMUNICATIONS, MUMBAI Maharashtra 158.24 185.97 149.42 80.69 139.55 713.86 4 Pvt. INDIAN INSTITUTE OF JOURNALISM & NEW MEDIA, BENGALURU Karnataka 169.94 134.22 164.66 99.48 77.67 645.97 5 Pvt. SOCIAL COMM. MEDIA DEPT., SOPHIA, SMT MANORAMA DEVI SOMANI COLLEGE, SOPHIA POLYTECHNIC, MUMBAI Maharashtra 140.94 171.33 145.04 112.23 68.73 638.27 6 Pvt. AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION, NOIDA Uttar Pradesh 154.28 158.52 132.6 90.68 90.23 626.3 7 Pvt. MANORAMA SCHOOL OF COMM. (MASCOM), KOTTAYAM Kerala 129.74 160.17 118.62 82.28 120.35 611.15 8 Pvt. MADRAS CHRISTIAN COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Tamil Nadu 155.06 118.71 141.14 110.48 74.84 600.22 9 Pvt. APEEJAY INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION, NEW DELHI Delhi 165.62 124.74 165.22 88.64 50.19 594.41 10 Pvt. ST JOSEPH COLLEGE OF COMMUNICATION, KOTTAYAM Kerala 168.32 85.23 163.82 100.02 61.95 579.34 11 Pvt. SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION, INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA Uttar Pradesh 132.58 161.31 106.02 90.63 68.73 559.27 12 Pvt. ST JOSEPH S COLLEGE (AUTONOMOUS), BENGALURU Karnataka 135.78 78.54 136.12 88.53 112.88 551.85 13 Pvt. SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE, KARNATAKA Karnataka 116.22 128.55 139.48 95.76 65.43 545.44 14 Pvt. AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION, LUCKNOW Uttar Pradesh 152.34 85.59 134.06 102.9 30 504.89 15 Pvt. JAGRAN SCHOOL OF JOURNALISM & COMM., BHOPAL Madhya Pradesh 145.76 92.4 154.7 56.67 54.36 503.89 16 Pvt. CHITKARA SCHOOL OF MASS COMMUNICATION, PATIALA Punjab 133.46 102.78 118.76 76.52 71.85 503.37 17 Pvt. NSHM SCHOOL OF MEDIA & COMMUNICATION, KOLKATA West Bengal 138.14 59.83 140.1 69.39 94.62 502.08 18 Pvt. MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN, CHANDIGARH Punjab 122.08 73.51 140.76 77.87 68.73 482.95 19 Pvt. Marian College Kuttikkanam (Autonomous) Kerala 120.2 84.18 149.86 59.57 65.43 479.24 20 Pvt. DOON BUSINESS SCHOOL, DEHRADUN Uttarakhand 118.4 90.81 88.56 75.41 98.73 471.91 21 Pvt. ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS),...