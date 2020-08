India's Top Law Colleges In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY, BENGALURU Karnataka 228.18 166.84 152.94 107.3 129.69 784.95 2 Govt. National Law University, New Delhi Delhi 239.37 123.98 159.06 94.32 119.6 736.33 3 Govt. Nalsar University of Law, Hyderabad Telangana 237.36 130.22 172.26 80.69 112.14 732.67 4 Govt. National Law University, Jodhpur Rajasthan 265.17 121.64 149.42 101.93 67.2 705.36 5 Govt. GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY, GANDHINAGAR Gujarat 231.72 89.48 146.5 103.23 100.5 671.43 6 Govt. FACULTY OF LAW, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH Uttar Pradesh 254.91 79.14 153.38 99.48 67.34 654.25 7 Govt. Jamia Millia Islamia, New Delhi Delhi 252.48 61.6 141.14 100.02 78.17 633.41 8 Govt. The Rajiv Gandhi National University of Law Punjab 228.51 56.82 164.66 102.9 79.44 632.33 9 Govt. Faculty of Law, The Maharaja Sayajirao University of Baroda Gujarat 194.61 56.12 145.04 82.28 61.32 539.37 1 Pvt. Jindal Global Law School, Sonipat Haryana 245.25 115.42 174.36 97.77 95.33 728.13 2 Pvt. SYMBIOSIS LAW SCHOOL, PUNE Maharashtra 232.59 57.06 180.42 110.48 72.87 653.42 3 Pvt. SCHOOL OF LAW, CHRIST UNIVERSITY, BENGALURU Karnataka 211.41 52.36 165.22 112.23 83.54 624.76 4 Pvt. ILS LAW COLLEGE, PUNE Maharashtra 231.42 68.52 163.82 90.68 64.4 618.83 5 Pvt. NEW LAW COLLEGE, BHARATI VIDYAPEETH, PUNE Maharashtra 174.33 107.54 132.6 95.76 73.49 583.72 6 Pvt. INSTITUTE OF LAW, NIRMA UNIVERSITY, AHMEDABAD Gujarat 218.64 105.68 134.06 56.67 63.93 578.98 7 Pvt. ARMY INSTITUTE OF LAW, MOHALI Punjab 249.93 60.54 106.02 89.39 72.92 578.79 8 Pvt. ICFAI LAW SCHOOL, HYDERABAD Telangana 200.19 85.7 154.7 78.02 57.45 576.06 9 Pvt. RAMAIAH COLLEGE OF LAW, BENGALURU Karnataka 198.87 84.6 118.76 90.63 83.1 575.96 10 Pvt. DR B.R. AMBEDKAR COLLEGE OF LAW, VISAKHAPATNAM Andhra Pradesh 203.67 106.78 88.56 88.53 71.34 558.88 11 Pvt. LLOYD LAW COLLEGE, GREATER NOIDA Uttar Pradesh 186.03 83.16 139.48 78.54 68.22 555.43 12 Pvt. SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA LAW COLLEGE, Mangaluru Karnataka 177.6 114.22 103.52 75.41 69.71 540.45 13 Pvt. K.L.E SOCIETY’S LAW COLLEGE, BENGALURU Karnataka 180.3 93.98 136.12 59.57 67.58 537.54 14 Pvt. SCHOOL OF LAW, KIIT (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BHUBANESWAR Odisha 218.67 45.08 118.62 80.27 56.82 519.45 15 Pvt. CMR LAW SCHOOL, BENGALURU Karnataka 189.36 59.67 117.18 78.09 54.8 499.09 16 Pvt. AMITY LAW SCHOOL, NOIDA Uttar Pradesh 186.8 57.15 114.09 77.4 52.79 488.23 17 Pvt. BANGALORE INSTITUTE OF LEGAL STUDIES, BENGALURU Karnataka 184.24 54.64 112.19 76.33 50.33 477.73 18 Pvt. ICFAI LAW SCHOOL, DEHRADUN Uttarakhand 181.68 52.12 110.6 75.42 48.77 468.59 19 Pvt. INDORE INSTITUTE OF LAW, INDORE Madhya Pradesh 179.13 49.61 108.4 74.43 46.75 458.32 20 Pvt. IMS LAW COLLEGE, NOIDA Uttar...