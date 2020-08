THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. INST. OF HOTEL MGMT, CATERING & NUTRITION, PUSA, DELHI Delhi 122.79 272.01 220.65 94.17 144.24 853.86 2 Govt. Institute of Hotel Management Mumbai Maharashtra 120.89 261.48 192.95 99.62 133.76 808.69 3 Govt. Institute of Hotel Management Bangalore Karnataka 118.98 259.38 206.2 81.21 136.46 802.23 4 Govt. Institute of Hotel Management, HYDERABAD Telangana 102.9 239.19 215.3 88.61 123.32 769.31 5 Govt. Institute of Hotel Management, CHENNAI Tamil Nadu 113.46 224.28 204.68 83.42 119.15 744.98 6 Govt. Institute of Hotel Management, LUCKNOW uttar pradesh 102.44 201 213.03 96.44 66.26 679.15 7 Govt. Institute of Hotel Management, KOLKATA West Bengal 80.07 158.88 225.98 73.01 88.8 626.73 8 Govt. Institute of Hotel Management, BHOPAL Madhya Pradesh 88.89 145.74 227.58 92.49 64.26 618.96 1 Pvt. WELCOMGROUP GRAD. SCHOOL OF HOTEL ADMIN, MANIPAL Karnataka 123.33 276.48 221.23 79.26 135 835.3 2 Pvt. ARMY INST OF HOTEL MGMT & CATERING TECH., BENGALURU Karnataka 111.09 190.65 204.63 93.53 73.64 673.53 3 Pvt. BANARASIDAS CHANDIWALA INST. OF HOTEL MGMT & CATERING TECH, NEW DELHI Delhi 112.47 134.4 214 112.65 79.79 653.31 4 Pvt. CHITKARA SCHOOL OF HOSPITALITY, RAJPURA Punjab 75.27 166.2 213.03 90.56 63.09 608.14 5 Pvt. DEPT OF HOTEL MGMT, CHRIST UNI, BENGALURU Karnataka 106.37 134.67 214.13 88.14 64.26 607.56 6 Pvt. AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY, NOIDA Uttar pradesh 84 145.83 193.73 78.56 89.78 591.89 7 Pvt. SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM STUDIES,D. Y. PATIL UNIVERSITY, NAVI MUMBAI Maharashtra 104.48 156.33 184.15 98.75 43.56 587.26 8 Pvt. CHANDIGARH UNIVERSITY -UNIVERSITY INSTITUTE OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT Punjab 107.03 114.9 221.3 109.58 29.15 581.95 9 Pvt. BHARATI VIDYAPEETH, INST. OF HOTEL MGMT & CATERING TECH., PUNE Maharashtra 106.73 128.79 202.95 81.02 60.69 580.17 10 Pvt. SRM INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CHENNAI Tamil Nadu 104.96 146.97 167.4 87.54 70.05 576.92 11 Pvt. AIMS SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM, BENGALURU Karnataka 113.16 127.86 188.4 99.32 42.75 571.49 12 Pvt. BHARATI VIDYAPEETH, INST. OF HOTEL MGMT & CATERING TECH., NAVI MUMBAI Maharashtra 101.49 136.44 213.4 84.33 32.12 567.78 13 Pvt. SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE Tamil Nadu 78.23 167.07 190.95 84.2 41.93 562.37 14 Pvt. AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY, AMITY UNI, LUCKNOW uttar pradesh 90.56 122.64 179.05 96.14 72.12 560.5 15 Pvt. INTL. INST. OF HOTEL MANAGEMENT, NEW DELHI Delhi 101.21 139.41 188.95 79.23 41.1 549.9 16 Pvt. FACULTY OF HOSPITALITY & TOURISM MGMT, ICFAI UNI SIKKIM GANGTOK Sikkim 73.07 162.96 168.15 87.23 53.36 544.76 17 Pvt. SCHOOL OF HOTEL MGMT, JAIPUR NATIONAL UNI., JAIPUR Rajasthan 94.55 128.91 169.2 85.64 56.6 534.89 18 Pvt. DEPT OF...