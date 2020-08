India's Top Fashion Technology Institutes In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY (NIFT), NEW DELHI Delhi 152.12 226.5 229.41 121.6 131.59 861.22 2 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU Karnataka 156.36 230 242.55 97.99 122.69 849.59 3 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, CHENNAI Tamil Nadu 163.5 173.13 231.54 110.81 136.39 815.37 4 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, GANDHINAGAR Gujarat 176.78 182.46 224.13 115.52 109.6 808.48 5 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PATNA Bihar 158.24 195.33 213.39 91.44 96.74 755.15 6 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, HYDERABAD Telangana 169.94 118.71 230.07 112.74 107.24 738.7 7 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KOLKATA West Bengal 155.06 85.59 225.63 108.21 101.48 675.96 8 Govt. NORTHERN INDIA INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MOHALI Punjab 129.31 80.53 201.73 95.22 51.54 558.32 1 Pvt. PEARL ACADEMY, NEW DELHI Delhi 159.58 185.97 238.59 106.9 110 801.04 2 Pvt. PEARL ACADEMY, JAIPUR Rajasthan 154.48 134.22 219.75 116.99 97.15 722.6 3 Pvt. AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, NOIDA Uttar Pradesh 168.32 92.4 211.71 113.36 88.03 673.81 4 Pvt. JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BENGALURU Karnataka 145.76 158.52 201.09 64.23 84.81 654.41 5 Pvt. SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN, PUNE Maharashtra 133.46 128.55 232.05 88.42 69.71 652.19 6 Pvt. ARMY INSTITUTE OF FASHION & DESIGN, BENGALURU Karnataka 152.34 85.23 196.99 116.62 99.99 651.17 7 Pvt. PEARL ACADEMY, NOIDA Uttar Pradesh 116.22 161.31 198.9 108.53 61.61 646.57 8 Pvt. DEPARTMENT OF DESIGN, MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, UDUPI Karnataka 132.58 126.9 178.14 102.71 102.26 642.59 9 Pvt. ITM INSTITUTE OF DESIGN & MEDIA, MUMBAI Maharashtra 124.02 124.74 208.77 88.42 81.26 627.21 10 Pvt. IMS DESIGN & INNOVATION ACADEMY, NOIDA Uttar Pradesh 131.52 87.55 204.49 96.19 58.06 577.81 11 Pvt. AXIS INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANPUR Uttar Pradesh 154.28 102.78 145.73 102.77 34 539.56 12 Pvt. THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BENGALURU Karnataka 127.11 73.52 198.96 94.24 45.01 538.84 13 Pvt. J.D.Birla Institute, Kolkota West Bengal 124.9 66.5 196.2 93.26 38.49 519.36 14 Pvt. AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, LUCKNOW Uttar Pradesh 122.7 59.49 193.44 92.28 31.96 499.88 15 Pvt. SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS), COIMBATORE Tamil Nadu 120.49 52.47 190.68 91.31 25.44 480.39 16 Pvt. FASHION & APPAREL DESIGN, T. JOHN COLLEGE, BENGALURU Karnataka 118.29 45.46 187.92 90.33 18.92 460.91 17 Pvt. NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE Tamil Nadu 116.08 38.44 185.15 89.35 12.39 441.43 Rank 2020 1 Institute Type Govt. Name Of Institute NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY (NIFT), NEW...