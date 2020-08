India's Top Dental Colleges In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. MAULANA AZAD INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES, DELHI Delhi 204.4 81.09 216.4 145.94 147.94 795.77 2 Govt. FACULTY OF DENTAL SCIENCES, KING GEORGE S MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW Uttar Pradesh 196.8 99.36 184.68 144.8 118.12 743.75 3 Govt. NAIR HOSPITAL DENTAL COLLEGE, MUMBAI Maharashtra 177.73 81 230.33 105.1 108.36 702.51 4 Govt. GOVERNMENT DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, NAGPUR Maharashtra 183.33 74.63 171.83 132.72 108.36 670.86 5 Govt. POST GRADUATE INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES, ROHTAK Haryana 196.68 79.58 221.33 126.36 34.72 658.66 6 Govt. FACULTY OF DENTISTRY, JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI Delhi 176.85 31.27 216.45 134.16 83.93 642.66 1 Pvt. MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES, MANIPAL Karnataka 206.63 109.03 187.3 126.76 144.79 774.5 2 Pvt. SAVEETHA DENTAL COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu 190.2 73.76 202.18 141.38 102.96 710.48 3 Pvt. SRI RAMACHANDRA DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, CHENNAI Tamil Nadu 195.7 99.38 178.55 118.56 108.36 700.55 4 Pvt. MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES, MANGALURU Karnataka 184.8 82.1 239.98 112.74 67.9 687.51 5 Pvt. CHRISTIAN DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, LUDHIANA Punjab 199.6 66.62 242.8 127.24 34.81 671.07 6 Pvt. FACULTY OF DENTAL SCIENCES, RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BENGALURU Karnataka 213.48 21.8 230.4 118.1 83.75 667.53 7 Pvt. J.S.S. DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, MYSURU Karnataka 173.58 75.13 201.65 155.22 47.48 653.06 8 Pvt. SDM COLLEGE OF DENTAL SCIENCE & HOSPITAL, DHARWAD Karnataka 194.05 58.84 159 140.54 97.13 649.56 9 Pvt. ARMY COLLEGE OF DENTAL SCIENCES, SECUNDERABAD Telangana 184.13 79.9 211.13 108.92 58.37 642.45 10 Pvt. CHETTINAD DENTAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE Tamil Nadu 169.55 58.88 233.6 103.34 74.3 639.67 11 Pvt. MANAV RACHNA DENTAL COLLEGE, FARIDABAD Haryana 197.15 65.32 138 147.7 90.81 638.98 12 Pvt. BHARATI VIDYAPEETH DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, PUNE Maharashtra 189.95 18.07 211.26 114.28 102.96 636.52 13 Pvt. SCHOOL OF DENTAL SCIENCES, SHARDA UNIVERSITY,GREATER NOIDA Uttar Pradesh 204.54 80.05 162.05 97.38 90.81 634.82 14 Pvt. THE OXFORD DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, BENGALURU Karnataka 164.05 47.54 201.58 132.74 84.17 630.07 15 Pvt. VISHNU DENTAL COLLEGE, BHIMAVARAM ANDHRA PRADESH 191.08 32.2 212.83 141.7 47.48 625.29 16 Pvt. GURU NANAK INST. OF DENTAL SCIENCES & RESEARCH, KOLKATA West Bengal 185.58 43.83 228.85 111.06 47.48 616.8 17 Pvt. YENEPOYA DENTAL COLLEGE, MANGALURU Karnataka 184.25 66.06 185.15 120.94 58.37 614.77 18 Pvt. VIVEKANANDHA DENTAL COLL. FOR WOMEN, NAMAKKAL Tamil Nadu 178.95 43.47 181.53 132.38 58.37 594.7 Rank 2020 1 Institute Type Govt. Name Of Institute MAULANA AZAD INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES, DELHI state Delhi Academic & Research...