India's Top Commerce Colleges In 2020

Rank 2020Name of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 SHRI RAM COLLEGE OF COMMERCE (SRCC), DELHI Delhi 222.61 126.46 171.3 182.8 135.15 838.32 2 HINDU COLLEGE, DELHI Delhi 215.62 191.66 126.6 164.38 120.56 818.82 3 LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN, NEW DELHI Delhi 222.08 163.06 155.72 142.38 125.76 809 4 HANSRAJ COLLEGE, DELHI Delhi 221.54 136.1 146.34 136.12 125.57 765.67 5 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Tamil Nadu 213.71 94.82 173.54 150.06 123.27 755.4 6 RAMJAS COLLEGE, NEW DELHI Delhi 210.32 81.76 151.08 150.22 126.14 719.52 7 DEPARTMENT OF COMMERCE, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BENGALURU Karnataka 217.91 91.78 139.22 131.74 114.31 694.96 8 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu 181.69 183.4 109.92 98.04 119.05 692.1 9 ATMA RAM SANATAN DHARMA COLLEGE (ARSD), NEW DELHI Delhi 208.94 66.88 168.46 124.78 116.6 685.66 10 NARSEE MONJEE COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS,MUMBAI Maharashtra 199.27 47.7 164.14 154.56 117.65 683.32 11 SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS, CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS (AUTONOMOUS), MUMBAI Maharashtra 196.4 141.22 137.24 100.64 106.77 682.26 12 Sri Venkateswara College, Delhi University Delhi 216.65 49.72 147.78 137.6 121.92 673.67 13 DAULAT RAM COLLEGE, DELHI Delhi 195.27 80.56 165.38 112.16 118.28 671.65 14 ST JOSEPH’S COLLEGE OF COMMERCE, BENGALURU Karnataka 229.92 41.98 151.54 132.52 110.43 666.39 15 GARGI COLLEGE, NEW DELHI Delhi 221.09 27.5 162.52 141.56 112.93 665.6 16 DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE, NEW DELHI Delhi 209.25 70.8 133.86 141.34 109.52 664.77 17 NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE,COIMBATORE Tamil Nadu 219.85 60.34 150.44 121.22 108.85 660.7 18 STELLA MARIS COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu 181.55 127.5 135.14 107.7 107.26 659.14 19 INDRAPRASTHA COLLEGE FOR WOMEN, DELHI Delhi 224.89 74.96 180.9 58.2 118.28 657.23 20 MOUNT CARMEL COLLEGE, BENGALURU Karnataka 204.86 1.78 177.38 153.52 116.01 653.55 21 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BENGALURU Karnataka 211.78 81.74 123.62 130.92 102.11 650.17 22 DELHI COLLEGE OF ARTS & COMMERCE, NEW DELHI Delhi 213.02 60.42 154.28 108.48 106.89 643.09 23 KISHINCHAND CHELLARAM COLLEGE, MUMBAI Maharashtra 206.55 85.6 130.54 104.6 112.63 639.92 24 GOSWAMI GANESH DUTT SANATAN DHARMA COLLEGE,CHANDIGARH Punjab 216.37 51.18 197.52 54.54 116.52 636.12 25 GOENKA COLLEGE OF COMMERCE & BUSINESS ADMINISTRATION, KOLKATA West Bengal 199.52 14.2 170.22 145.22 105.7 634.86 26 SYMBIOSIS COLLEGE OF ARTS & COMMERCE, PUNE Maharashtra 214.4 56.02 148 106.7 104.97 630.08 27 SRI GURU GOBIND SINGH COLLEGE OF COMMERCE, NEW DELHI Delhi 219.09 34.18 138.12 132.34 100.98 624.71 28 SHIVAJI COLLEGE, NEW DELHI Delhi 172.15 53.68 160.82 124.96 101.94 613.55 29 MAITREYI COLLEGE, NEW...