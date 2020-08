India's Top BBA Colleges In 2020

THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Name of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 SVKM’S NMIMS ANIL SURENDRA MODI SCHOOL OF COMMERCE, MUMBAI Mumbai 226.68 113.58 194.38 143.72 142.89 821.25 2 SHAHEED SUKHDEV COLLEGE OF BUSINESS STUDIES, NEW DELHI Delhi 217.35 97.16 187.42 142.7 109.76 754.39 3 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Chennai 203.2 88.14 188.82 126.48 107.45 714.09 4 DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BENGALURU Bengaluru 207.93 86.82 187.48 134.98 83.51 700.71 5 AMITY SCHOOL OF BUSINESS, NOIDA Noida 159.18 144.68 179.3 136.88 72.95 692.98 6 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI Chennai 219.53 63.22 196.3 127.98 78.96 685.99 7 MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS), BENGALURU Bengaluru 147.1 144.16 162.66 125.1 80.96 659.98 8 J.D. BIRLA INSTITUTE (DEPARTMENT OF MANAGEMENT), KOLKATA Kolkata 198.88 92.1 185.08 138.24 36.77 651.06 9 SYMBIOSIS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES & RESEARCH Pune 187.35 103.48 172.92 119.3 67.53 650.58 10 PRESIDENCY COLLEGE, BENGALURU Bengaluru 194.83 47.54 178.3 130.76 88.62 640.05 11 SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, CHENGALPATTU, TAMIL NADU Tamil Nadu 167.98 97.8 158.32 118.2 77.94 620.24 12 IFIM COLLEGE, BENGALURU Karnataka 193.78 87.74 185.54 133.64 18.45 619.15 13 MAHARAJA SURAJMAL INSTITUTE, NEW DELHI Delhi 205.7 60.24 168.46 138.46 31.95 604.81 14 KIIT SCHOOL OF MANAGEMENT, BHUBANESWAR Odisha 141.88 150.34 153.72 118 30.51 594.45 15 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), CHENNAI Chennai 176 37.82 184.16 137.64 58.38 594 16 JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NEW DELHI Delhi 176.98 99.58 159.62 117.88 37.43 591.48 17 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BENGALURU Karnataka 183.33 43.6 195.98 142.26 25.17 590.34 18 CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES (CIMS), JAIN (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BENGALURU Karnataka 199.48 29.54 189.12 133.24 28.28 579.65 19 GOSWAMI GANESH DUTTA SD COLLEGE, CHANDIGARH Punjab 209.73 32.98 168.3 137.5 29.78 578.28 20 RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS) Kerala 159.48 65.68 177.36 144 29.78 576.29 21 NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE Maharashtra 194.7 36.1 180.4 138.96 25.17 575.33 22 INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA Uttar Pradesh 176.28 57.66 180.14 135.82 22.73 572.62 23 RAMAIAH COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE, BENGALURU Karnataka 187.25 36.44 172.46 116 60.23 572.38 24 ICFAI BUSINESS SCHOOL, HYDERABAD Telangana 177.95 46.88 171.3 139.42 35.43 570.98 25 JAGANNATH INT. MANAGEMENT SCHOOL, KALKAJI, NEW DELHI Delhi 176.78 68.18 144.76 152.4 25.17 567.29 26 PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH, INDORE Madhya Pradesh 181.2 24.92 183.64 117 57.92 564.68 27 JAGANNATH INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL, NEW DELHI Delhi 176.85 55.68 171.54 132.74 19.32 556.13 28 HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS), TRICHY Tamil...