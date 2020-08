THIS ARTICLE IS PRICELESS... To read this piece, and more such stories in India's most exciting and exacting magazine, plus get access to our 25-year archives goldmine, please subscribe.



Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & PLANNING, IIT ROORKEE, ROORKEE Uttarakhand 157.16 239.19 229.5 129.08 135.97 890.9 2 Govt. SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, NEW DELHI Delhi 149.16 211.53 221.18 126.27 126 834.14 3 Govt. SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, BHOPAL Madhya Pradesh 140.28 189.54 206.33 107.96 134.5 778.61 4 Govt. SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, VIJAYAWADA Andhra Pradesh 179.4 128.79 189.9 120.53 105.82 724.44 5 Govt. FACULTY OF ARCHITECTURE & EKISTICS, JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI Delhi 99.26 156.3 209.75 106.87 131.45 703.63 1 Pvt. Centre for Environmental Planning and Technology University, Ahmedabad Gujarat 162.64 256.02 217.88 127.62 101.34 865.5 2 Pvt. MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, MANIPAL Karnataka 143.36 186.93 186.68 95.18 66.6 678.75 3 Pvt. SUSHANT SCHOOL OF ART & ARCHITECTURE, GURUGRAM Haryana 159.82 67.71 185.3 132.32 94.05 639.2 4 Pvt. BMS COLLEGE OF ARCHITECTURE, BENGALURU Karnataka 148.4 15.6 205.8 122.78 101.34 593.92 5 Pvt. RV COLLEGE OF ARCHITECTURE, BENGALURU Karnataka 132.12 18.51 217.73 141.48 80.05 589.88 6 Pvt. AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, NOIDA Uttar Pradesh 81.36 150.54 220.63 73.31 62.84 588.68 7 Pvt. DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MESRA, RANCHI Jharkhand 103.52 122.13 152.38 109.06 96.55 583.64 8 Pvt. MBS SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, NEW DELHI Delhi 115.38 75.48 230 95.94 66.6 583.4 9 Pvt. SARVAJANIK COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SURAT Gujarat 123.04 15 199.63 126.63 98.98 563.28 10 Pvt. Lovely Professional University Punjab 95.36 73.8 196.38 91.8 98.98 556.32 11 Pvt. AXIS INSTITUTE OF ARCHITECTURE, KANPUR Uttar Pradesh 93.2 76.5 145.25 95.09 145.57 555.61 12 Pvt. CHITKARA SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, PATIALA Punjab 88.88 153.21 149.6 105.16 50.22 547.07 13 Pvt. DIT University, Dehradun Uttarakhand 112.88 102.9 177.58 99.4 45.5 538.26 14 Pvt. D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KOLHAPUR Maharashtra 126.8 6.03 194.18 104.18 97.22 528.41 15 Pvt. McGan's Ooty School of Architecture Tamil Nadu 107.5 59.04 200.35 86.11 40.46 493.47 16 Pvt. M.M. SCHOOL OF ARCHITECTURE, AMBALA Haryana 83.37 50.14 175.85 89.78 63.72 462.86 17 Pvt. APEEJAY INSTITUTE OF TECHNOLOGY-SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, GREATER NOIDA Uttar Pradesh 79.31 45.33 174.03 87.86 60.58 447.1 18 Pvt. The Oxford College of Architecture, Bangalore Karnataka 75.25 40.52 172.21 85.94 57.43 431.35 19 Pvt. Parul Institute of Architecture and Research Gujarat 71.19 35.71 170.4 84.02 54.28 415.59