India's Top Engineering Colleges In 2020

Rank 2020Institute TypeName of InstituteStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-MADRAS Tamil Nadu 238.55 236.6 167.8 91.97 147 881.92 2 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-DELHI Delhi 226.98 240.38 160.72 97.22 141.69 866.98 3 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-BOMBAY Maharashtra 227.5 233.43 155.2 74.99 138.77 829.88 4 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-KHARAGPUR West Bengal 215.55 205.2 176.88 81.32 128.67 807.62 5 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-KANPUR Uttar Pradesh 193.3 217.78 166.42 84.93 133.97 796.39 6 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-ROORKEE Uttarakhand 193.03 191.43 179.3 92.57 90.83 747.14 7 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-GUWAHATI Assam 207.6 176.83 166.06 88.7 93.68 732.86 8 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KARNATAKA SURATHKAL, MANGALURU Karnataka 206.28 131.18 143.08 83.97 90.63 655.13 9 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TIRUCHIRAPPALLI Tamil Nadu 180.28 125.1 149.42 92.24 95.52 642.55 10 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-ROPAR Punjab 180.85 119.43 155.54 84.11 80.24 620.16 11 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROURKELA Odisha 172.33 115.08 157.34 82.86 83.39 610.99 12 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-GANDHINAGAR,GANDHINAGAR Gujarat 199.73 133.28 144.18 86.64 40.73 604.55 13 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-BHUBANESWAR Odisha 160.05 157.8 144.22 82.61 59.67 604.35 14 Govt. VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,NAGPUR Maharashtra 161.55 135.18 123 77.43 102.36 599.52 15 Govt. DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (DTU), NEW DELHI Delhi 141.98 160.15 126.14 87.32 69.44 585.02 16 Govt. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-MANDI Himachal Pradesh 134.33 155.1 152.9 60.68 77.42 580.42 17 Govt. COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE Maharashtra 160.95 144.55 148.6 70.85 45.72 570.67 18 Govt. MOTILAL NEHRU NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MNNIT), ALLAHABAD Uttar Pradesh 183.45 95.3 148.42 86.72 55.37 569.25 19 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SILCHAR Assam 177.63 78.25 156.58 95.81 57.06 565.32 20 Govt. DR B.R. AMBEDKAR NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,JALANDHAR Punjab 170.33 135.1 149.32 67.76 38.97 561.47 21 Govt. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA,SHILLONG Meghalaya 173.93 119.05 126.34 71.88 68.34 559.54 22 Govt. INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,NEW DELHI Delhi 192.63 92.93 129.54 84.41 59.34 558.84 23 Govt. UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, OSMANIA UNIVERSITY, HYDERABAD Telangana 164.43 141.9 118 90.11 42.02 556.45 24 Govt. INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT ALLAHABAD) Uttar Pradesh 209.4 86.38 110.3 86.85 57.39 550.32 25 Govt. INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR WOMEN (IGDTUW), NEW DELHI Delhi 197.78 76.35 140.62 88.86 46.13 549.73 26 Govt. SCHOOL OF...